Daebak, V BTS Dikabarkan Bakal Isi OST Drama Korea Our Beloved Summer

POS-KUPANG.COM - V BTS dikabarkan akan mengisi original soundtrack (OST) drama Our Beloved Summer.

Dilansir dari Allkpop, Kamis (25/11/2021) staf menyatakan bahwa V BTS masuk dalam jajaran penyanyi yang berpartisipasi mengisi OST Our Beloved Summer.

"Orang dalam industri mengungkapkan bahwa V BTS telah dimasukkan dalam jajaran artis OST serial drama SBS baru 'Our Beloved Summer'," demikian isi laporan tersebut.

Jika hal ini dikonfirmasi, maka akan jadi ketiga kalinya lagu V BTS mengisi OST drama.

Baca juga: Lagu Yours OST Drama Korea Jirisan Pecahkan Rekor, ARMY Beri Jin BTS Julukan Baru

Sebelumnya V telah mengisi OST drama Hwarang lewat lagu "Even If I Die, It's You" bersama Jin.

V juga mengisi OST drama Itaewon Class lewat lagu "Sweet Night".

Walau belum dikonfirmasi oleh pihak SBS, penggemar menyambut kabar ini dengan antusias.

Mengingat drama Our Beloved Summer sendiri diperankan oleh aktor Choi Woo Shik, sahabat V BTS dari Wooga Squad.

Baca juga: Daebak, Jin BTS Puncaki iTunes Lewat Lagu Yours, OST Drama Korea Jirisan

"OMG OMG THIS IS REAL!? IT IS CONFIRMED !! AHHH I'M SCREAMING!!," tulis akun Twitter @taeuniversse.

"Oh I'm loving this Taejin OST vibe we got going on," tulis akun Twitter @AEGISJOON.