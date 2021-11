Inilah Lirik Lagu Yours - Jin BTS, OST Drama Korea Jirisan

POS-KUPANG.COM - "Yours" merupakan lagu ballad yang dinyanyikan oleh anggota tertua BTS, Jin.

Lagu yang dirilis pada 7 November 2021 ini menjadi soundtrack keempat untuk drama Korea Selatan berjudul Jirisan.

Drama misteri yang tayang di tvN tersebut diperankan oleh Jun Ji Hyun dan Ju Ji Hoon.

Berikut ini lirik lagu "Yours" dari Jin BTS.

[Verse]

Gipeojin haru gireojin nae gurimja

Jeo muli haenun jeomulgo isseo

Jiteo ganun eodum sogeseo hameigo inna bwa

Igose gacheobeorin geolkka

[Pre-Chorus]

Ajikdo sum shinun got

Gugose dagagaya hae

[Chorus]

Every day you seem too far away

Every time you do, I tell myself

Igoseseo gidarigo isseo

Every night I see you in my heart

Every time I do, I end up crying

Eodum soge neorul buleojumyeon

[Post-Chorus]

Naegero deullyoonun geon

Gippeun nae sumgyeold?ul

[Refrain]

La-dda-dda-dda, la-dda-dda-dda, dda

La-dda-dda-dda, la-dda-dda-dda, dda

[Pre-Chorus]

Shiganyi meomcheoburin got

Ijen da doidolly?oya hae