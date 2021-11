Tanpa Al El Dul, Maia Estianty Berikan Surprise untuk Mantan Kekasih Desy Ratnasari, Irwan Mussry

POS-KUPANG.COM - Maia Estianty begitu bahagia ketika menikah dengan Irwan Mussry.

Kehidupan dan auranya pun nampak berbeda.

Musisi ini nampaknya menemukan tambatan hati yang terakhirnya.

Baru-baru ini Irwan Mussry baru saja merayakan ulang tahun ke-59. Perayaannya disiapkan langsung oleh Maia Estianty saat keduanya tengah berlibur di Bali.

Kebahagian kini tengah menyelimuti pasangan Maia Estianty dan Irwan Mussry. Tepat pada 15 November 2021 lalu, ayah sambung Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani ini merayakan ulang tahunnya.

Meski tanpa kehadiran ketiga putranya, Maia Estianty sebagai istri pun menyiapkan sederetan kejutan selama satu hari penuh untuk membahagiakan sang suami di hari spesialnya.

Kemeriahaan perayaan salah satu konglomerat tanah air itu pun terekam lewat video yang diunggah di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, Selasa (25/11/2021).

"Kita pagi ini mau kasih surprise buat suamiku. Sebenernya suamiku tuh gak suka surprise, tapi temen-temennya menginisiasi juga untuk memberikan sebuah kejutan buat suamiku yang lagi ulang tahun ke-59 tahun. And dia gak tau kita akan bawa ke villanya temen dan kita akan ngasih surprise di sana," jelas Maia.

Perayaan ulang tahun Irwan Mussry pada hari itu pun dibuka dengan kejutan dari para staf villa dan Maia Estianty yang menyanyikan lagu dan membawa kue ulang tahun.

"Thank you, God bless everybody, thank you thank you honey," ucap Irwan.

