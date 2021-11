Lowongan Kerja BUMN PT PGAS Solution Bagi Sarjana Hingga 25 November 2021, Cara Lamar Online

POS-KUPANG.COM - Informasi lowongan kerja terkini bagi pencari kerja khususnya lulusan sarjana S1.

Lowongan kerja ini dibuka PT PGAS Solution untuk posisi traceability officer

Bila Kamu tertarik untuk mencoba lowongan kerja BUMN ini bisa langsung mengirim surat lamaran ke laman https://linktr.ee/solutionation.

Adapun kualifikasi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja ini adalah lulusan S1 Teknik.

Baca juga: Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja Minimal S1, Cek Info Lengkap di https://rekrutmenbi.experd.com

Pendaftaran lowongan kerja BUMN ini dibuka mulai 18 sampai 25 November 2021.

"Who wants to be part of Solutionation?

Seneng banget minsol mau kasih kabar baik nih, kali ini PGAS Solution hadir kembali dengan lowongan baru loh! Untuk teman-teman #talentready atau yang sedang #opentowork atau sedang mencari pekerjaan baru, berikut posisi yang kami butuhkan saat ini untuk formasi project based," tulis akun Instagram @pgn_solution yang dikutip Kompas.com pada Jumat (19/11/2021).

Berikut kualifikasi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja traceability officer di PT PGAS Solution yang dikutip dari akun Instagram resminya:

Kualifikasi Lowongan Kerja PGAS Solution

Baca juga: Fresh Graduate Bisa Lamar, Lowongan Kerja Lulusan SMA D3 S1 di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Pendidikan minimal S1 Teknik

Memiliki kemampuan untuk bekerja menggunakan AutoCAD dan Ms Office