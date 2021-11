Suzuki Larantuka Tawarkan Rejeki Akhir Tahun untuk Pembelian Kredit

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA-- Menjelang momen akhir tahun, Suzuki Finance Indonesia (SFI) Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur menghadirkan berbagai promo menarik untuk konsumen yang ingin membeli kendaraan Suzuki secara kredit maupun cash.

Pimpinan Suzuki Mobil Larantuka-Lembata, Furkan Yakub mengatakan, sebagai bentuk pelayanan dan partisipasi terhadap customer di Flores timur dan Lembata, pihaknya menggelar program semangat rejeki akhir tahun (Semarak), yang berlaku sejak 15-19 November.

Untuk konsumen yang memesan mobil di tanggal 15-19, akan mendapatkan potongan subsidi besar dengan uang muka kecil dan hadiah menarik lainnya.

"Ada beberapa hadiah tambahan/cashback hingga Rp30 juta, ada juga tes drive berhadiah, hadiah langsung tanpa diundi berupa kaca film, talang air dan pemadam api ringan. Ini bentuk kepedulian dan kecintaan kita terhadap konsumen," ujarnya kepada wartawan, Senin 15 November 2021.

Menurut dia, program ini sengaja dibuat untuk mendekatkan pelayanan sekaligus membantu para pengusaha yang selama ini kesulitan membeli mobil.

"Bagi pengusaha kopra, mete atau lainnya yang selama ini kesulitan mendapatkan mobil karena keterbatasan dana, kali ini kita beri uang muka/down payment (DP) murah hanya dengan Rp 15 juta. Intinya berkasnya lengkap, proses surveinya jalan, langsung bisa bawa pulang mobil,"

Ia menambahkan, sejak program ini dibuka pada Senin 15 November 2021, sudah ada dua customer yang melakukan pembelian.

"Ada satu customer membeli cash mobil pickup jenis carry new dan satunya memesan kredit tipe All New R3 warna putih," katanya.

Nah, bagi yang ingin mendapatkan rejeki akhir tahun, yuk buruan, datang ke Showroon Mobil Suzuki Larantuka, Jl. San Juan, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka sebelum promo ditutup. Untuk mendapatkan informasi detail, bisa menghubungi nomor telepon ini, 081246371940. (*)

