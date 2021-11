Cerita Reino Barack ke Istrinya, Syahrini tentang Soho Kembali Picu Kekaguman Netizen

POS-KUPANG.COM - Masih dalam suasana liburan di New Yorck City.

Syahrini kerap memamerkan di media sosial kebersamaannya dengan sang suami, Reino Barack.

Berbagai aktivitas & obrolan selalu menjadi sorotan netizen.

Penyanyi Syahrini dan suaminya, Reino Barack tengah berada di New Yorck City (NYC).

Pasangan ini pun tampak mengunjungi beragam tempat wisata yang ada di kota berjuluk The City That Never Sleeps tersebut.

Bak orang pacaran, Syahrini dan Reino Barack pun masih menikmati masa-masa ini. Selalu pergi berdua dan kompak mesra bersama.

Dikutip dari instagram @official.syrb, Jumat (12/11/2021) terekam obrolan Syahrini dan Reino sewaktu melintasi kawasan South of Houseton Street.

Obrolan mereka lantas menjadi sorotan penggemarnya yang terkumpul di akun instagram tersebut.

Terdengar obrolan singkat pasangan suami istri itu.

Rupanya Reino pernah tinggal di Soho.

