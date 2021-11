Paul Keating Desak Australia untuk Tidak Terlibat dalam Konflik China - Taiwan

Paul Keating Mendesak Australia untuk Tidak Terlibat dalam Konflik China - Taiwan

POS-KUPANG.COM - Mantan perdana menteri Australia Paul Keating telah memperingatkan pemerintah federal untuk tidak terlibat dalam konflik militer atas Taiwan.

Dia mengatakan nasib pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu "bukan kepentingan Australia yang vital" dan mengecilkan prospek invasi militer China.

Pemerintah China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan telah mengintensifkan serangan ke zona pertahanan udara pulau itu, sambil mengeluarkan ancaman yang semakin keras kepada para pemimpinnya yang terpilih secara demokratis.

Namun Keating mengatakan kecuali Taiwan mencoba mengubah statusnya atau menyatakan kemerdekaan penuh, maka Beijing dan Taipei kemungkinan akan "berdamai" dan menyelesaikan masalah secara harmonis.

"Taiwan bukan kepentingan Australia yang vital. Saya ulangi, Taiwan bukan kepentingan Australia yang vital," katanya kepada National Press Club.

"Kami tidak memiliki aliansi dengan Taipei, tidak ada. Tidak ada dokumen yang dapat Anda temukan."

Dia juga mengatakan jika Amerika Serikat dan China berperang memperebutkan Taiwan, maka Australia tidak akan memiliki kewajiban perjanjian untuk bergabung dalam konflik tersebut.

"Kami berkomitmen pada ANZUS untuk serangan terhadap pasukan AS, tapi ... bukan serangan oleh pasukan AS, yang berarti Australia tidak boleh ditarik, dalam pandangan saya, ke dalam keterlibatan militer atas Taiwan, yang disponsori AS atau sebaliknya," katanya.

Di bawah ANZUS, kedua negara hanya berkewajiban untuk "berkonsultasi" dan "bertindak bersama untuk menghadapi bahaya bersama" jika mereka diancam atau diserang, yang tidak berarti mereka secara otomatis terikat untuk saling membela.