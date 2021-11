Jadwal Tinju Dunia Perebutan Gelar Kelas Welter WBO Shawn Porter vs Terence Crawford, Live TVOne?

Jadwal Tinju Dunia via Siaran Langsung TVOne, Live Streaming TVOne dan Live Streaming ESPN +, Terence Crawford vs Shawn Porter

Jeff Zelevansky/AFP via Kompas.com

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju Dunia, Minggu (21/11/2021) ada Terence Crawford vs Shawn Porter yang tayang via Live Streaming ESPN + .

Duel ini kabarnya tayang via siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Crawford vs Porter sampai saat ini belum ada konfirmasi siaran langsung tv nasional.

Namun kabarnya laga ini akan tayang via Live Streaming TV Online Trailer PPV.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Terence Crawford vs Shawn Porter ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Namun penggemar tinju dunia bisa mengakses Live Streaming ESPN + untuk melihatnya.

Link Live Streaming Crawford vs Porter bisa diakses via Live Streaming TV Online PPV dan ESPN Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Shawn Porter akan melawan Terence Crawford dalam perebutan gelar Tinju Dunia kelas welter WBO.

Terence Crawford adalah petinju peringkat dua di kelas welter.

37 kali bertanding, Crawford berhasil memenangkan semuanya dengan 28 diantaranya melalui KO.

Saat ini dirinya adalah pemegang sabuk juara dunia kelas welter versi WBO.