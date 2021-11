Ashanty Dikirim Kado dari Krisdayanti dan Raul Lemos : Makasih The Lemos, ya Allah, Alhamdulillah  

POS-KUPANG.COM - Hubungan keluarga The Hermansyah dan The Lemos semakin adem saja.

Hal ini terlihat pada pertemuan tiga keluarga baru-baru ini, saat Raul Lemos datang ke Jakarta, Indonesia.

Mereka pun menghabiskan makan malam bersama bahkan merencanakan liburan bareng.

Momen bahagia ini kembali terekam saat Ashanty berulang tahun.

Penyanyi Ashanty yang merayakan ulang tahun mendapat kiriman hadiah spesial dari Raul Lemos dan Krisdayanti.

Baca juga: Olahraga Bareng Keluarga, Intip Halaman Belakang Rumah Krisdayanti yang Lengkap dengan Fasilitas

Penyebabnya saat Ashanty merayakan ulang tahun ke-38 pada Kamis (4/11/2021) Krisdayanti dan Raul Lemos tampak mengirimkan hadiah pada ibu sambung Aurel Hermansyah tersebut.

Lewat unggahan story di akun instagram miliknya, Ashanty tampak memamerkan hadiah berupa karangan bunga berwarna merah muda yang dikirimkan Krisdayanti dan Raul Lemos.

"Makasih The Lemos,ya Allah Alhamdulillah, tuh happy birthday keep shining, The Lemos, see you thank you," ucap Ashanty.

Terlihat dalam video itu Krisdayanti mengirimkan Ashanty berbagai jenis bunga berwarna merah muda mulai dari mawar hingga anyelir.

Tampak pula surat ucapan yang diselipkan KD dan Raul Untuk Ashanty.

Baca juga: Bertemu Rhoma Irama, Menantu Krisdayanti, Atta Halilintar Berkali-kali Minta Ijin Gegara Hal Ini