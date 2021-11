Potret Puput Nastiti Devi Tanpa Make Up Saat Melahirkan Disorot, Kecantikan Istri Ahok Tuai Pujian

POS-KUPANG.COM - Sudah berstatus istri Komisaris Utama BUMN, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan berteman dengan artis, Puput Nastiti Devi justru tak ragu tampil sederhana.

Istri Ahok itu bahkan pede tampil tanpa makeup saat bertemu artis papan atas.

Hal ini terlihat saat Puput melahirkan anak pertamanya dengan Ahok beberapa waktu lalu.

Potret Puput Nastiti Devi saat dijenguk Anya Dwinov usai lahirkan anak Ahok (Instagram @anyadwinov)

Anak Ahok dengan Puput Nastiti Devi ini lantas diberi nama Yosafat Abimanyu Purnama.

Kelahiran Yosafat Abimanyu Purnama ini sontak saja disambut gembira oleh kerabat dan rekan-rekan Ahok, tak terkecuali dari kalangan artis.

Sejumlah artis papan atas diketahui langsung menjenguk di rumah sakit tempat Puput melahirkan, salah satunya adalah presenter Anya Dwinov.

Seperti tampak dari postingan artis Anya Dwinov di Instagramnya @anyadwinov pada Kamis (9/1/2020).

Artis yang melambung namanya lewat sinetron ‘Jinny Oh Jinny’ itu itupun menyematkan seuntai ucapan selamat atas kelahiran anak Ahok dalam Bahasa Inggris.

“Welcoming the newest member of the Purnama’s family.

Congratulations Mr. @basukibtp and Mrs. Puput on the arrival of your baby boy.