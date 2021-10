Uskup Baucau Timor Leste, Mgr. Basílio do Nascimento

Kabar Duka - Uskup Baucau Timor Leste Mgr. Basilio do Nascimento, Meninggal

POS-KUPANG.COM - Uskup Baucau, kota terbesar kedua di Timor Leste, Mgr. Basílio do Nascimento, meninggal hari ini Sabtu 30 Oktober 2021 di Rumah Sakit Nacional Guido Valadares (HNGV) setelah serangan jantung, sebuah sumber di Gereja Katolik Timor Leste mengatakan kepada Lusa.

Basílio do Nascimento, penduduk asli Suai dan yang pada bulan Juni menginjak usia 71 tahun, menjadi salah satu suara paling populer pada periode sebelum referendum 1999, dengan komentarnya tentang situasi di Timor Leste yang secara teratur dicari oleh para jurnalis, terutama Portugis.

Prelatus itu, yang di masa lalu memimpin Konferensi Waligereja Timor Leste (CET), menderita serangan jantung di kota Maliana, barat daya Dili, dari mana ia diterbangkan ke ibu kota, akhirnya meninggal di HNGV.

Ditahbiskan imam pada tahun 1977, Basilio do Nascimento tinggal di Paris sampai tahun 1982, di mana ia menyelesaikan pelatihan akademisnya, melakukan perjalanan tahun itu ke vora, di mana ia menjadi imam paroki Cano dan Casa Branca (Sousel) dan Santa Vitória do Ameixial (Estremoz).

Pada Oktober 1994 ia kembali ke keuskupan aslinya, Dili, dan pada 30 November 1996 ia diangkat oleh Paus Yohanes Paulus sebagai Administrator Apostolik Baucau dan Uskup Septimunicia, menjadi uskup tituler keuskupan tersebut, yang kedua di negara itu, sejak 6 Maret 2004.

Pada tanggal 7 Desember 1999 ia dianugerahi oleh Portugal dengan gelar Grand Cross of the Order of Liberty.

Pada tahun 2011 ia menjadi presiden pertama Konferensi Waligereja Timor Leste, ketika Uskup Agung Leopoldo Girelli saat itu, Nunsius Apostolik Timor Leste, menyampaikan kepada para uskup Timor Leste dekrit Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, yang dengannya ia mendeklarasikan pembentukan CET tersebut.

Kematian uskup Timor Leste tersebut menyebabkan duka mendalam di Timor Leste, dengan gambar uskup mendominasi media sosial.

Sumber: www.noticiasaominuto.com

