Daebak, BTS Masuk Nominasi American Music Awards 2021, Bersaing dengan Taylor Swift & Ariana Grande

POS-KUPANG.COM - Bangtan Boys alias BTS masuk nominasi American Music Awards (AMA) 2021, bersaing dengan Ariana Grande hingga The Weeknd.

Secara resmi, BTS telah dinominasikan dalam AMA 2021.

Ini adalah empat tahun berturut-turut BTS masuk dalam ajang penghargaan tersebut.

Sejauh ini, BTS telah memenangkan 'Favorite Social Artist' sebanyak tiga kali.

Namun, kategori tersebut tidak ditawarkan tahun ini.

Selain itu, pada 2019, BTS kembali membawa pulang penghargaan untuk 'Tour of the Year' dan 'Favorite Duo or Group Pop/Rock'.

Untuk 'Favorite Duo or Group Pop/Rock', BTS kembali memenangkannya tahun 2020.

Tahun 2021 ini, BTS sekali lagi dinominasikan untuk 'Favorite Duo or Group Pop/Rock'.

Tidak hanya itu, Jungkook dan kawan-kawan juga mendapat nominasi untuk 'Favorite Pop Song' dan 'Artist of the Year'.

Lagu 'Butter' menjadi andalan untuk bersaing dalam kategori 'Favorite Pop Song'.

