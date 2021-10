Lowongan Kerja dari Google untuk 23 Posisi, Cek Syarat dan Cara Lamar

POS-KUPANG.COM - Bagi pencari kerja, ada kabar gembira untuk kamu

Lowongan kerja ini berasal dari perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google

Google membuka lowongan untuk banyak posisi dengan penempatan di Jakarta, Indonesia.

Dikutip dari laman karir Google, careers.google.com, terdapat 23 posisi lowongan kerja Google yang dibuka.

Seluruh posisi tersebut memiliki kualifikasi calon pelamar yang berbeda, mulai dari syarat pendidikan serta bidang keahlian yang dibutuhkan, misalnya saja marketing, periklanan, pemograman, dan bidang lainnya.

Bila Anda berminat untuk mendaftar lowongan kerja Google Indonesia, Anda tinggal mengunjungi laman karir Google, https://careers.google.com/locations/jakarta/.

Selain itu, Anda juga perlu membaca baik-baik kualifikasi, persyaratan, serta deskripsi pekerjaan yang dicantumkan pada lowongan kerja.

Berikut adalah beberapa posisi pada lowongan kerja Google Indonesia yang dikutip Kompas.com dari laman resmi perusahaan:

Industry Manager, Food and Beverage

Pendidikan terakhir sarjana atau pendidikan praktis setara lain

Minimal pengalaman enam tahun di bidang marketing atau industri iklan atau manajemen media digital

Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan Indonesia dengan lancar

Trend Manager, Youtube Shorts

Pendidikan terakhir sarjana atau yang setara

Memiliki pengalaman kreatif atau editorial untuk brand atau platform terkait dengan konten website, pop culture, musik, atau berita.

Manager, Government Affairs and Public Policy

Pendidikan terakhir sarjana atau yang steara

Pengalaman 10 tahun bekerja di bidang teknologi dan kebijakan terkait bersama dengan pemerintah, think thank, kelompok masyarakat, atau asosiasi industri terkait

Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Indonesia dengan baik