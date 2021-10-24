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Klaim Kode Redeem Free Fire MAX Terbaru di Bulan Oktober 2021, FF Max Fitur Visual Lebih Memukau

kode redeem yang FF yang dimaksud dan cara klaim kode redeem Free Fire MAX (FF MAX) terbaru Oktober 2021.

Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Klaim Kode Redeem Free Fire MAX Terbaru di Bulan Oktober 2021, FF Max Fitur Visual Lebih Memukau
Instagram/@freefirebgid
Klaim Kode Redeem Free Fire MAX Terbaru di Bulan Oktober 2021, FF Max Fitur Visual Lebih Memukau 

POS-KUPANG.COM - Beberapa waktu yang lalu, Garena resmi meluncurkan Free Fire MAX atau FF MAX. Versi peningkatan dari FF sebelumnya, Free Fire MAX menghadirkan visual yang lebih memukau serta beberapa fitur ekslusif.

Seperti biasanya Garena selalu memberikan kode redeem untuk pecinta Free Fire. 

Nah bagaimana cara klaim kode redeem ree Fire MAX (FF MAX) terbaru Oktober 2021?

Kepoin yuk, biar bisa menggunakan kode redeem yang diberikan Garena lho

Baca juga: Update Kode Redeem FF Hari Ini 24 Oktober 2021, Klaim Hadiah Menarik Dari reward.ff.garena.com/id

Berikut cara klaim kode redeem Free Fire MAX (FF MAX) terbaru Oktober 2021.

Kunjungi URL atau situs dengan alamat reward.ff.garena.com, lalu tempelkan kode redeem yang Anda temukan di kolom yang tersedia.

Setelah berhasil klaim, hadiah akan otomatis dikirimkan langsung di dalam game Free Fire MAX.

Sekarang Anda tak perlu bingung lagi bagaimana cara klaim kode redeem FF bila menemukan yang paling baru.

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Progres karakter Anda juga dapat dilanjutkan apabila sebelumnya bermain FF versi original. Begitu pula dengan cara klaim kode redeem FF, masih sama dan mudah untuk dilakukan.

Dengan demikian, Anda tak perlu khawatir jika menemukan kode redeem FF yang terbaru lalu bingung bagaimana cara klaimnya.

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Klaim Kode Redeem Free Fire FF MAX
FF Max Fitur Visual Lebih Memukau
Kode Redeem Free Fire FF
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Hermina Pello
Sumber: Kontan
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