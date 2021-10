Save the Children Latih Pengawas Sekolah Dasar di Kabupaten Kupang

PELATIHAN - Suasana pelatihan pengawasan suportif untuk para pengawas Kabupaten Kupang di Hotel On the Rock Kupang, Senin, 27 September 2021.

Save the Children Latih Pengawas SD di Kabupaten Kupang

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Save the Children melalui program School for Change melakukan pelatihan pengawas sekolah dasar tentang pengawasan suportif. Ini merupakan pelatihan yang ke -2 dalam durasi setahun ini. Pelatihan kali ini dilaksanakan di Hotel On the Rock selama empat hari mulai 27 September sampai 1 Oktober 2021.

Peserta pelatihan ini adalah 20 pengawas SD perwakilan dari 10 kecamatan di Kabupaten Kupang.

Pengawasan suportif berfokus pada pemenuhan pengetahuan pengawas dalam memahami keterampilan pengawasan suportif misalnya teknik observasi dan analisis supervisi, pengembangan perencanaan pengawasan akademik & manajerial, pengembangan karya inovatif, penyusunan soal – soal HOTS (Higher Order Thinking Skills)/ keterampilan berpikit tingkat tinggi dan komunikasi positif.

Selain itu pengawas juga dibekali dengan panduan observasi pembelajaran yang berfokus pada aspek literasi, disiplin positif, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Dengan mengadopsi instrumen ini, diharapkan para guru yang didampingi mampu mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan aspek – aspek tersebut sehingga berdampak pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan anak – anak didik.

Pendekatan pengawasan suportif memberikan ruang bagi guru – guru dan pengawas yang telah 0dikapasitasi ini untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru/ KKG yang terjadwal secara rutin di sekolah.

“Saya merasa kegiatan ini sangat membantu kami pengawas dalam melaksanakan tugas," pungkas Pak Lodowik Manane, pengawas SD dari Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang.

Menurutnya, materi – materi kunci seperti tips mengembangan Rencana Pengawasan Akademik & Manajerial, pengembangan soal HOTS dan komunikasi positif sungguh membantunya menemukan cara yang efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan sehari – hari. (*/pol)

