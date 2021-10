ARMY Antusias Sambut 3 Lagu BTS yang Jadi OST Film, Apa Saja ya?

POS-KUPANG.COM - Munculnya kabar bahwa lagu BTS kembali dipakai sebagai original soundtrack (OST) film disambut antusias penggemarnya ARMY.

Ada 3 lagu BTS yang jadi OST Filim.

Kali ini giliran lagu sub unit BTS berjudul Friends yang akan menjadi OST film Marvel Cinematic Universe, Eternals.

Sebagai informasi, Friends adalah lagu sub unit BTS dalam album Map of The Soul: 7 yang dibawakan oleh Jimin dan V.

Kata kunci vmin (V dan Jimin) langsung masuk jajaran trending topic Twitter pada Senin (18/10/2021).

Sebagaimana dirangkum Kompas.com, berikut daftar lagu BTS yang dijadikan sebagai OST film.

Dynamite

Lagu Dynamite muncul dalam trailer Clifford The Big Red Dog, film produksi Paramount Picture.

Saat itu, ARMY berhasil dibuat heboh lantaran untuk pertama kalinya lagu BTS didapuk jadi OST film Hollywood.

Clifford The Big Red Dog adalah film komedi fantasi yang diadaptasi dari buku anak-anak karya Norman Bridwell.