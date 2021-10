Krisdayanti Bantu Pembangunan Gereja di Malang, Natizen Terharu : Terimakasih Mimi

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti benar-benar menunjuan dirinya merupakan anggota DPR atau wakil rakyat yang menaungi semua masyaraat khususnya di daereha pemilihannuya di Malang Raya

Ia ta pandang bulu untu membantu semua kompinen masyarakat

Dalam kunjungan kerja ke Malang , istri Raul Lemos itu membantu pembangunan gedung gereja dan kantor komunitas gereja

Aktivitas yang dibagian ke laman istagramnya , nampak ia berada di lokasi pembangunan dan mengikuti doa yang disampaiikan seorag pendeta

Ia menuliskan : Tahun lalu, seorang pendeta dari penghujung Kab. Malang, Desa Sidoasri menghampiri saya, menyampaikan di desanya kondisi Gereja dan Kantor Gereja Kristen Jamaat Tambakasri kondisinya jauh dari kata LAYAK.

Krisdayanti saat berdoa bersama untu pembangunan gereja di Malang (Instagram)

Dimana 90% masyarakat nya beragama Kristen, dan Gereja ini merupakan satu-satunya tempat ibadah masyarakat setempat yang tetap digunakan meski kondisinya hampir runtuh.

Alhamdulillah dengan izin Allah dan niat tulus membantu sesama manusia, program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Gereja Kristen Jamaat Tambakasri kini dalam proses pembangunan. Selain bangunan, bantuan Kejuruan seni musik berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas ibadah dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk Gereja ini. Semoga bermanfaat.

Natisan yang mengikuti aktivitas Krisdayanti ada yang sampai terharu dengan perhatian Krisdayanti yang membantu pembangunan gereja tersebuut

mikhelia menulis: Mimii mau nangis sy lihatnya Terimakasih atas kasih Mimi utk saudara2 umat Kristen. Tuhan yang membalas dgn berkat terbaik dari-Nya utk Mimi dan keluarga

winniek_my : My gorgeous sis, you’re beautiful inside and out !!!

