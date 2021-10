Daebak, MV Daechwita Milik Suga BTS Ditonton 300 Juta Kali di YouTuber dalam Setahun

POS-KUPAG.COM - Pencapaian baru untuk Suga BTS lewat lagu Daechwita.

Music video lagu tersebut telah ditonton lebih dari 300 juta kali di YouTube.

Pencapaian itu terhitung pada 7 Oktober 2021 pukul 09.30 KST.

Lagu tersebut pertama kali dirilis pada 22 Mei 2020 lalu pukul 10.00 KST.

Lagu tersebut dirilis dengan nama Agust D.

Ini menjadi video musik solo pertama Suga yang mencapai 300 juta views.

Kemudian video musik untuk dua lagu dari mixtape-nya Agust D dan Give it to Me dirilis YouTube dan meraih lebih dari 1 juta views.

Pencapaian itu didapatkan dalam waktu 12 jam.

Setelah itu, pada tahun 2020 Suga kembali merilis mixtape-nya dengan judul D-2.

Nama Agust D menjadi sisi garang dari Suga BTS.