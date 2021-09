Kabar untuk Army BTS, BTS Bakal Gelar Konser Offline Permission to Dance On Stage di Los Angeles AS

POS-KUPANG.COM - Kabar untuk Army BTS, sebentar lagi , BTS akan menggelar konser.

BTS akhirnya menggelar konser offline pertamanya setelah tur Map of the Soul dibatalkan.

Dalam pengumuman yang disampaikan Big Hit Music di Weverse, Selasa (28/9/2021), konser bertajuk Permission to Dance on Stage tersebut digelar di Los Angeles, Amerika Serikat.

"Menggelar konser tatap muka di tengah pandemi Covid-19 bukan hal mudah. Namun setelah mencari beberapa peluang kami bisa menggelar konser di Amerika Serikat," kata Big Hit Music.

Agensi yang menaungi BTS tersebut mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan semua peraturan kesehatan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun regional.

"Konser ini akan menjadi yang pertama bagi BTS dan ARMY untuk bertatap muka sejak 2019 BTS Love Yourself: Speak Yourself The Final," lanjut Big Hit.

BTS dan Big Hit menjanjikan sebuah konser yang istimewa.

"Peristiwa istimewa dan berharga ini dilangsungkan di tengah situasi yang sulit karena itu kami akan menyajikan konser yang baru dan fenomenal," kata Big Hit.

"Kami akan tetap menjadikan kesehatan artis dan penggemar kami prioritas utama," kata Big Hit.

Konser Permission to Dance on Stage - LA akan digelar empat kali, yakni 27 dan 28 November, serta 1 dan 2 Desember 2021.