Lirik dan Arti Lagu My Universe - Coldplay X BTS, Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia

Coldplay berkolaborasi dengan BTS dalam lagu My Universe untuk albumnya Music of the Spheres. Singel My Universe dirilis pada 24 September 2021 sedangkan Music of the Spheres pada 15 Oktober.

POS-KUPANG.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu My Universe dari Coldplay X BTS dalam artikel ini.

Lagu My Universe merupakan kolaborasi pertama Coldplay dengan BTS.

My Universe dirilis secara seretak hari ini, Jumat (24/9/2021) waktu 12 KST atau 11.00 WIB.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan 'dunianya' sendiri.

My Universe menyuarakan tentang cinta seseorang tanpa batasan apapun.

Menurut vokalis Coldplay, Chris Martin, BTS merupakan artis yang sempurna untuk diajak berkolaborasi lewat lagu My Universe.

Lirik Lagu My Universe - Coldplay X BTS:

You, you are My universe

And I just want to put you first

And you, you are My universe

And I

In the night I lie and look up at you

When the morning comes, I watch your eyes

There’s a paradise that couldn’t capture

That bright infinity inside your eyes

Sungana naraga

Iron goto iyenchi debo

Sumion oromana

Never ending for ever, baby

You, you are My universe

And I just want to put you first

And you, you are My universe

And you make my heart light up inside