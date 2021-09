Dubes Indonesia Undang Timor Leste Ikut Konferensi Inter Parliamentary Union di Bali

POS-KUPANG.COM, DILI - Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste Sahat Sitorus mengundang Pemerintah Timor Leste untuk mengikuti konferensi Inter Parliamentary Union (IPU) di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

“Saya ingin menyampaikan informasi ini kepada Presiden Parlemen Nasional Timor Leste, Aniceto Guterres tentang konferensi IPU yang akan diadakan di Bali Indonesia pada 20-24 Maret 2022. Ketua DPR RI, Puan Maharani berharap PPN Timor Leste Aniceto Guterres dan wakilnya akan bergabung dalam konferensi ini,” kata Sahat Sitorus kepada wartawan usai pertemuan dengan PPN di Parlemen Nasional Dili, Rabu 22 September 2021.

Dubes Sitorus menambahkan konferensi IPU ini penting karena para peserta akan membahas aspek politik dan aspek terkait lainnya termasuk pandemi Covid -19 yang telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia.

Konferensi IPU akan memperkuat bilateral diplomatik terutama setiap Parlemen Nasional untuk berbagi ide dan memperluas persaudaraan di seluruh dunia.

Sebagai persiapan sebagai tuan rumah Konferensi IPU 2022, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menghadiri Konferensi Parlemen Dunia Ke-5 (Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) yang diselenggarakan oleh IPU.

“Urgensi kehadiran langsung Ibu Ketua DPR RI ke forum ketua-ketua parlemen dunia di Wina, Austria, bukan hanya sekedar meluaskan jejaring. Ada beberapa agenda penting yang dibawa Ibu Puan di forum 5WCSP,” kata anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Irine Yusiana Roba Putri di Jakarta, Selasa 7 September 2021.

Irine mengatakan, salah satu agenda penting Puan dengan hadir langsung di forum tersebut dalam rangka menggalang dukungan dan partisipasi aktif di gelaran First Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs pada akhir September 2021 di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan agenda kolaborasi DPR RI dengan IPU.

Lawatan Puan ke negara Eropa Tengah itu juga untuk menyaksikan penandatanganan MoU Keketuaan Indonesia pada IPU General Assembly di Bali yang akan diselenggarakan pada Maret 2022.

Indonesia akan menjadi tuan rumah pada forum yang akan membahas berbagai isu penting dunia tersebut.