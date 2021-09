Sarah Menzel Todong Azreil Belikan Cincin Kawin, Putra Anang Hermansyah dan Krisdayanti Cekot-cekot

POS KUPANG.COM -- Putra Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Azriel Hermansyah kini sedang dimabuk cinta dengan Sarah Menzel

Keduanya kerap membagikan moment mesrah dalam kebersamaan mereka

Namun dalam susana romantis kali ini, putri pengusaha di Bali itu malah memintah ke adik Aurel Hermansyah itu beruipa cincin kawin

Baru-baru ini, Azriel Hermansyah memberi kejutan spesial untuk sang pacar, Sarah Menzel.

Kejutan tersebut diberikan Azriel Hermansyah sebagai peringatan hari jadi pacaran dengan Sarah Menzel.

Tak main-main, Azriel Hermansyah sampai menyewa sebuah helikopter untuk Sarah Menzel.

Momen perayaan hari jadian satu tahun Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel itu terekam dalam tayangan YouTube The Hermansyah A6 yang diunggah pada Selasa (21/9/2021).

Dari atas helikopter, terlihat ada tulisan " Happy first anniversary sayang" di darat.

Azriel Hermansyah dan Sarah Mensel dengan latar belakang helikopter (Instagram)

Dapat kejutan tak terduga, Sarah Menzel pun mengucapkan terima kasih.

"Thank you banget sayang. Udah niat banget sewa helikopter terus ada tulisannya. Happy first anniversary sayang. Semoga nanti Kita bisa rayain kayak gini lagi tahun depan," harap Sarah Menzel.