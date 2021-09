Airlangga Tersanjung Raih Global Award

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat anugerah Priyadarshni Academy Global Award for Outstanding Contribution to National Economic Recovery. Penghargaan diberikan saat perayaan the 37 th Anniversary Global Awards Function yang dilakukan secara virtual di India, Senin 20 September 2021.

"Saya sangat tersanjung dan bersyukur bisa hadir di acara bergengsi malam ini. Di antara semua penerima penghargaan yang terhormat, dan untuk bergabung dengan para pemenang penghargaan global 2021," ucap Airlangga.

Penghargaan ini, kata Airlangga, tidak hanya diberikan kepadanya tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang berhasil berjuang memulihkan situasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Priyadarshni Academy merupakan akademi yang memberikan layanan kepada kemanusiaan, utamanya di bidang sosial budaya dan pendidikan. Lembaga ini telah menyelenggarakan Global Awards Function sejak didirikan pada tahun 1985.

Priyadarshni Academy Global Awards Advisory Committee diketuai oleh ilmuwan Dr. Raghunath Anant Mashelkar.

Airlangga dinilai sebagai tokoh Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19, tidak hanya kepada Indonesia namun juga kepada India.

Komite juga menilai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), yang berkontribusi besar dalam memformulasikan langkah-langkah kebijakan yang koordinatif, komprehensif dan inklusif, termasuk menggagas kebijakan bantuan kepada Pemerintah India dalam menanggulangi pandemi Covid-19 berupa bantuan oksigen.

Airlangga menerima penghargaan bersama dengan 5 tokoh asal India, Korea Selatan dan Inggris. Para tokoh tersebut dianugerahi Priyadarshni Academy Global Award tahun 2021 atas kontribusi yang signifikan di bidang ekonomi, gender, lingkungan, dan dunia hiburan.

Priyadarshni Academy Global Award 2021 dianugerahkan kepada: Gautam Adani (Founder and Chairman Adani Group Ahmedabad, India); Sang-Hoon Bang (President & CEO The Chosunibo, South Korea); Airlangga Hartarto (Coordinating Minister for Economic Affairs Republic of Indonesia); Gurudev Sri Ravi Shankar (Founder The Art of Living Bengaluru, India); Lord Nicholas Stren (Chair Grantha Research Institute on Climate Change and Environment The London School of Economics, UK) dan; Baroness Sandip Verma (Chair UN Women dan Member of The House of Lords, UK). Selama ini, penghargaan diberikan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi signifikan di bidangnya masing-masing.

Menteri Transportasi dan Jalan Raya India, Niti Gadkari yang hadir dalam acara virtual itu juga mengucapkan selamat kepada Menko Airlangga yang dinilai layak menerima penghargaan atas reputasinya menyuarakan filosofi dan Ilmu dari Guruji, penemu metode Yoga Ayurveda India, yang menitikberatkan pada ketepatan dan keselarasan tubuh.