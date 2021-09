Luna Maya Tanya Ini ke Gading Marten, Gading Bongkar Selera Cewek dari Ariel NOAH

POS-KUPANG.COM - Ariel NOAH mendapat banyak ucapan selamat ulang tahun dari fans dan rekan-rekan artisnya.

Pentolan grup band NOAH itu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun.

Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal Youtube NOAH OFFICIAL, Jumat (17/9/2021), terlihat beberapa selebriti mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ariel NOAH.

Di antaranya ada Raffi Ahmad-Nagita Slavina, Armand Maulana, Rossa, Afgan, dan Gading Marten.

Salah satu yang menarik adalah ucapan dari Gading Marten.

Mantan suami Gisel itu memang mengaku berteman dengan vokalis yang akrab disapa Boriel itu sejak lama.

"Kakak Boriel selamat ulang tahun, all the best, pokoknya yang baik-baik, sehat-sehat, makin sukses," kata Gading Marten.

"Kalau ngomongin Boriel mah gue kenalnya udah lama," imbuhnya.

Gading Marten pun mengaku mengidolakan Ariel sebagai musisi sekaligus menganggapnya rekan sesama penyuka motor gede.

"Ngidolain musiknya banget, main motornya juga bareng," tuturnya.