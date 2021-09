Prediksi dan Jadwal Tinju Dunia Tyson Fury versus Wilder, Anthony Joshua versus Oleksandr Usyk

POS-KUPANG.COM - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Kelas Berat antara Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk digelar 25 September 2021, sedangkan Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 digelar 9 Oktober 2021.

Duel ini belum tentu siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming duel Deontay Wilder vs Tyson Fury dalam perebutan gelar juara WBC sampai saat ini belum ada konfirmasi siaran langsung tv nasional.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne. Pun duel Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk.

Link Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury sampai saat ini belum diketahui. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Akhirnya duel tinju dunia antara Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk terwujud.

Anthony Joshua (Inggris) dipastikan bakal meladeni tantangan Oleksandr Usyk (Ukraina) di markas Tottenham Hotspur.

Duel tinju dunia Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk itu akan digelar di Stadion Tottenham Hotspur pada 25 September 2021.

Anthony Joshua wajib menghadapi Oleksandr Usyk karena status mereka di bawah naungan World Boxing Organization (WBO).

AJ - sapaan akrab Anthony Joshua - akan mempertahankan sabuk juara kelas berat WBO-nya pada duel melawan Usyk.

Usyk sebelumnya merupakan mantan pemegang sabuk juara kelas penjelajah atau cruiserweight versi WBA, WBC, IBF dan WBO.