Didampingi Menteri LN Korea Selatan, BTS Bertemu Presiden Moon Jae In, Ada Apa ya Para Army?

POS-KUPANG.COM - Presiden Moon Jae In disebutkan meminta BTS mewakili Korea Selatan untuk menyampaikan pesan penghiburan dan harapan kepada kaum muda di seluruh dunia.

Ini bukan kali pertama BTS berbicara di Majelis Umum PBB. Pada 2018, BTS memberi sambutan pada peluncuran kampanye Generation Unlimited UNICEF.

Tahun lalu, BTS berbicara tentang pertemuan tingkat tinggi Group of Friends of Solidarity for Global Health Security.

Atas permintaan ini, BTS menjadi artis pertama di Korea Selatan yang ditunjuk menjadi utusan khusus presiden.

Pada Selasa (14/9/2021), BTS menerima surat penunjukan secara resmi dari Presiden Moon Jae In di Ruang Utama Kantor Kepresidenan.

Ketujuh member BTS hadir mengenakan setelan jas resmi warna hitam.

Mereka didampingi Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui Yong, Kepala Staf Kepresidenan Yoo Young Min, Direktur Kantor Keamanan Nasional Suh Hoon, dan Wakil Direktur Kim Hyung Jin.

Sejumlah petinggi HYBE juga hadir pada upacara pelantikan tersebut.

Dilansir dari Kompas.com, Selain surat penunjukan, Moon Jae In juga menyerahkan paspor diplomatik dan sebuah pena kepada setiap member BTS, dilansir Soompi.

Diawali dari RM sebagai leader BTS, para member bergantian berfoto dengan Presiden Moon sesuai urutan umur.