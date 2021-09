Daebak, BTS Menang di MTV VMA 2021 Kategori Best Kpop, RM Beri Pesan Menyentuh Untu ARMY

POS-KUPANG.COM - Koleksi piala BTS kembali bertambah lagi dengan kemenangan mereka di MTV Video Music Awards (VMA) 2021.

BTS membawa pulang moon person untuk kategori Best Kpop dengan lagu "Butter" setelah meraih 25 juta suara.

Meskipun BTS tidak bisa berada di sana untuk menerima penghargaan secara langsung, tujuh orang tersebut mengirimkan video ucapan terima kasih kepada VMA dan penggemar.

"Kami merasakan cinta kalian setiap menit dan detik," kata RM dalam video kepada ARMY.

Dipandu oleh Doja Cat, VMA 2021 juga menampilkan Justin Bieber dan the Kid LAROI, Lil Nas X dan Jack Harlow, Alicia Keys dan Swae Lee, Shawn Mendes dan Tainy, Machine Gun Kelly dan Travis Barker.

Untuk VMA tahun ini, BTS mendapat enam nominasi sekaligus dengan membawa lagu mereka "Butter".

Diantaranya untuk kategori Best Kpop, Video grup terbaik, koreografi terbaik, penyuntingan terbaik, video pop terbaik.

Serta nominasi MTV VMA for song of the year dengan lagu "Dynamite".

Ini menjadi tahun ketiga bagi mereka untuk menang di kategori yang sama sejak tahun 2019.

Sebelumnya di tahun 2019, BTS berhasil menang kategori Best Kpop dengan lagu mereka "Boy with Luv".