Krisdayanti dan Aurel Hermansyah Makin Dekat, Unggahan Raul Lemos Singgung Azriel Jadi Sorotan

POS KUPANG .COM -- Hubungan antara Aurel Hermansyah dan ibu kandungnya, Krisyanti semakin dekat dan akrab setelah mereka berkolaborasi dalam sebua lagu

Kebersamaan mereka makin nampak saat Krisdayanti menggera acara ulang tahun sang putri , nampak hadir Aurel Hermansyah dan suaminya, Atta Halilintar

Namun diantara anak-anak Krisdayanti, tak nampak Aurel Hermansyah. Diketahui, hubungan Azriel Hermansya belum seakur Aurel dan Krisdayanty

Mungkin saja Azriel Hermansya hadir dalam acara itu namun tak tertangkap kamera.

Namun dalam satu sesi foto bersama , tak nampak Azriel Hermans.

Krisdayanti bersama Amora , Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar (Krisdayanti)

Suami Krisdayanti yang juga ikut bahagia dengan perayaan ulang tahun putrinya, Amora secara tersirat menunjukan kekecewaannya karena putra Anang Hermansyah itu tidak ada dalam foto itu itu

Ia mengguha foto itu dan menyebut, ada yang kurang dari foto itu adalah Azriel Hermansayah

Alhamdulillah, the beauty of togetherness ! spread love each other. Still lacking of Azriel Hermansyah presence

(Alhamdulillah, indahnya kebersamaan! saling menebar cinta. Masih kurang kehadiran Azriel Hermansyah)

Unggahan Raul Lemos pun dismabut natizen yang menyingung pernikahan Aurel Hermansyah mebuat hubungan nya dengan sang ibu semakin baik

Namun , ada juga yang menyinggung mengenai ketidakhadiran Azriel Hrmansyah