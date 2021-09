Sering Dihadiahi Aksesoris Mahal, Intip Surat Dimas Beck untuk Luna Maya, Isinya Bikin Meleleh

POS-KUPANG.COM - Model cantik Luna Maya selalu dikabarkan dekat dengan beberapa pria tampan.

Belum lama ini santer terdengar hubungannya dengan Ryochin.

Nama mantan Ariel NOAH ini ramai diperbincangkan sedang menjalin asmara dengan pengusaha asal Jepang Ryochin usai potret kedekatan keduanya saat liburan diunggah oleh Raffi Ahmad.

Namun seiring berjalannya waktu, Luna mengungkap hubungannya dengan Ryochin tak berjalan lancar lantaran kondisi mereka yang terpisah jauh dan dihalangi oleh pandemi.

Meski demikian keduanya masih terlihat menjalani komunikasi dengan baik dan sesekali menjalani liburan bersama seperti saat ini ketika Luna sedang berada di New York.

Terlihat melalui unggahan di media sosial masing - masing, Luna yang sedang memiliki pekerjaan di New York beberpa kali tampak menghabiskan waktu dengan Ryochin yang ternyata juga sedang berada di kota tersebut.

Hal ini pun seolah semakin menguatkan dugaan bahwa Ryochin dan Luna memang saat ini sedang menjalin hubungan spesial secara tertutup.

Namun dilain sisi, Dimas Beck yang sebelumnya juga santer dikabarkan sedang berusaha meluluhkan hati Luna Maya tampak mengirimkan hadiah spesial langsung menuju New York.

Lewat unggahan story di akun instagram pribadinya, Kamis (9/9/2021) Luna memperlihatkan isi hadiah kiriman dari Dimas Beck yang berisi anting berlian.

"Ada yang kirim diamond, oh my god nyampe New York easy peasy gak ada namanya lagi oh my god anting say diamond," ucap Luna.

