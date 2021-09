Anak Sule Pacaran Beda Agama , Putri Delina dan Jeffry Reksa Segera Nikah? Suami Nathalia Penentu

POS KUPANG.COM -- Anak perempuan satu-satunya Komedian Sule , Putri Delina hingga kini masih terus melanjutkan hubungannya dengan Jeffry Reksa

Diketahui, pasangan muda mudi ini menjalani cinta beda agama. Meski demikian, hubungan mereka terasa tak ada kendala.

Keduanya terus menjalani hidup tanpa memikirkan kendala yang ada di depan mereka kelak

Bahkan, Jeffry Reksa sudah semakin akrab dengan keluarga Sule dan sudah diterima adik-adik Putri Delina bahkan mereka pun makin akrab

Baca juga: Profil Sahabat Sule, Aziz Gagap Komedian Bergaya Unik, Tinggalkan Dunia Hiburan Demi Jadi Peternak

Anak sambung Nathalia Holscher sepertinya sudah menyadai percintaan yang dijalaninya. Namun hanya kesabaran dari pasangan ini yang membuat pasangan ini terus menjalani

Momen kebersamaan Jeffry Reksa dan adik-adik Putri Delina (Instagram)

Adik perempuan Rizky Febian itu dalam unggahan di akun instagramnya memamerkan kemesraan antara dirinya dengan Jeffry Reksa .

Ia menuliskan kalimat "Kasabaran" dan dialnjutkan dengan kutipan Harriet Tubma

Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.(Setiap mimpi besar dimulai dari seorang pemimpi. Ingatlah selalu, Anda memiliki kekuatan, kesabaran, dan semangat di dalam diri Anda untuk meraih bintang-bintang untuk mengubah dunia)

Kesabaran pasangan muda ini seakan sudah menatap masa depan mereka yaitu menuju jenjang yang lebih serius untuk membangun rumah tangga

Baca juga: Tingkah Iseng Rizky Febian Saat Swab Antigen Disorot, Aksi Putra Sule Mendadak Viral

Nastizen pun menyambut unggahan itu dengan menanyakan rencana pernikahan mereka