Kabar BTS 2021, BTS In The Soop Sukses di Musim Pertama,  BTS In The Soop 2 akan Segera Tayang

POS-KUPANG.COM - Nama Boyband BTS kini sangat populer.

Boyband BTS memiliki banyak fans hamper di seluruh dunia.

Kabar bagi Army, sebutan untuk fans berar BTS mendapatkan kabar bahagia.

Boyband BTS kini bersiap untuk merilis musim kedua dari acara terapi mereka yang berjudul In The Soop.

Baca juga: Hadiah Jungkook BTS untuk Para ARMY, Golden Maknae Bikin Lagu Spesial!

Setelah sukses di musim pertama, agensi mengumumkan lewat Twitter resminya bahwa musim kedua akan tayang pada bulan Oktober mendatang.

Reality Show yang diproduksi HYBE Corp ini mengikuti kehidupan bintang pop Korea Selatan saat mereka bersantai di waktu luang.See More

Selama satu bulan, penonton disajikan keseharian tiap anggota BTS saat mereka terhubung kembali dengan diri sendiri dan alam dalam suasana yang tenang.

#In_the_SOOP BTS ver. Season 2

COMING SOON IN OCTOBER#BTS #방탄소년단 #인더숲 #인더숲BTS편시즌2 pic.twitter.com/FLDJ71ih4z

— IN THE SOOP Official (@INTHESOOP_TV) September 1, 2021

In The Soop pertama kali tayang di tahun 2020 dan langsung menjadi serial televisi yang sukses dan mendapatkan peringkat penayangan yang tinggi.