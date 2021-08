Tim Produksi You Quiz On The Block Terpergok Lakukan Hal ini Kepada V BTS, Fans Berat Kim Taehyung?

POS-KUPANG.COM - Program variety show 'You Quiz On The Block' tampaknya begitu mengidolakan sosok V BTS.

Apalagi, baru-baru ini penggemar menyadari rasa kagum variety show 'You Quiz On The Block' terhadap V BTS.

Pasalnya, tim produksi variety show 'You Quiz On The Block' secara terang-terang menunjukkan rasa cinta mereka terhadap V BTS.

Sebelumnya, boy group BTS diketahui sempat bertandang ke variety show yang dipandu oleh Yoo Jae Suk dan Jo Se Ho tersebut.

Episode tersebut bahkan mendapat rating tinggi.

Baru-baru ini, terkuak fakta bahwa variety show 'You Quiz On The Block' tampaknya merupakan fans V BTS garis keras.

Pasalnya, program variety show tvN itu secara terang-terangan menunjukkan rasa cinta mereka terhadap idol bernama asli Kim Taehyung tersebut.

Melansir dari Koreaboo.com, rasa cinta itu dibuktikan dengan gambar V BTS yang kerap digunakan dalam CG 'You Quiz On The Block'.

CG atau Character Generic merupakan serangkaian kata atau kalimat yang muncul di layar.

Hal itu terlihat ketika tim produksi 'You Quiz On The Block' menggunakan wajah V untuk menggantikan huruf 'V' dalam penyebutan merek bioskop Korea CGV.