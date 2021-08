Imigrasi Atambua Kembali Deportasi 76 WNA asal Timor Leste

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua memulangkan atau mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Timor Leste untuk keempat kalinya.

Sebelumnya telah dilakukan pemulangan terhadap kurang lebih 629 orang WNA Timor Leste sebanyak tiga gelombang. Untuk gelombang keempat, Jumat 27 Agustus 2021, Imigrasi mendeportasi 76 orang, rincian laki-laki 70 orang dan perempuan enam orang.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, K.A Halim kepada Pos Kupang. Com, Jumat 27 Agustus 2021.

Kata Halim, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan tim Kanim Atambua diperoleh jumlah WNA Timor Leste pada gelombang IV sebanyak 76 orang.

Setelah dilakukan pendataan, tepat pada pukul 12.00 WITA, tim Kanim Atambua berangkat dari lapangan voli Kodim 1605 Belu menuju PLBN Motaain dengan menggunakan tiga alat angkut. Setelah tiba di PLBN Motaain, seluruh WNA tersebut dikumpulkan di ruang terbuka di gedung pasar PLBN Motaain.

Di tempat ini lanjut Halim, dilakukan serah terima pemulangan WNA Timor Leste dari pihak Imigrasi Atambua kepada Imigrasi Timor Leste dan penandatangan berita acara serah terima.

Turut hadir dalam proses serah terima yakni pihak pemerintah Indonesia diwakili oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kepala Sub Bidang Intelijen dan Kepala Sub Bidang Informasi Divisi Keimigrasian Kanwil NTT, Dandim 1605 Belu, Perwakilan Bea Cukai, Komandan Pos Sub Sektor Motaain, dan Kepala BNPP Motaain.

Selain itu, pemerintah Timor Leste diwakili oleh Kepala Agen Konsulat Timor Leste yang berada di Atambua, pihak Imigrasi Timor Leste, dan pihak UPF Timor Leste.

Usai serah terima seluruh WNA Timor Leste dipulangkan melalui PLBN Motaain dan diawasi ketat oleh pihak TNI dan pihak UPF selaku Keamanan Timor Leste.

Untuk diketahui, total seluruh WNA Timor Leste yang dipulangkan dalam empat gelombang berjumlah 705 orang. (*)

