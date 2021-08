Aurel Hermansyah Hamil Lagi , Krisdayanti Ungkap Syukur , Asyanti Ucap : Selamat Oma!

POS KUPANG.COM -- Kabar bahagia datang dari keluarga Atta Halilintar, sang istri Aurel Hermansyah kini hamil lagi

Keluarga ini pantas bahagia, lantaran sebelumnya Aurel Hermansya mengalami keguguran

Dia Krisdayanti dan Ashanty pun iikut bahagia karena sebentar lagi keduanya akan dipanggil oma atau nenek

Usia kehamilan Aurel Hermansyah kini sudah memasuki usia 3 bulan lebih.

Tak hanya bagi Atta, kehamilan Aurel merupakan kabar bahagia untuk orangtuanya, Krisdayanti, Ashanty, dan Anang Hermansyah.

Bahkan dalam akun Instagramnya, Krisdayanti mengungkap rasa syukur bakal segera menjadi nenek.

"Masya Allah Tabarakkallah

They’re now ready to announce how luckiest they’re going to be chosen as a parents

Terimakasih atas hujan berkah dari MU yaRabb untuk kesemua anak anakku tanpa terkecuali

Aurel Atta ,jiel,amora,kellen semua besar dan hebat.