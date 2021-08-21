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Game Free Fire Hari ini, Simak Kode Redeem FF Sabtu 21 Agustus 2021: Klaim Segera di Garena Award

Belum sempat lihat kode reedem Free Fire hari ini? Kami hadirkan kembali kode reedem Free Fire ( FF ) Sabtu 21 Agustus 2021. Klaim segera di Garena

Editor: Adiana Ahmad
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POS-KUPANG.com
Game Free Fire Hari ini, Simak Kode Redeem FF Sabtu 21 Agustus 2021: Klaim Segera di Garena Award 

Game Free Fire Hari ini, Kode Redeem FF 21 Agustus 2021: Klaim Segera di Garena Award!

POS-KUPANG.COM- Belum sempat dapatkan kode reedem Free Fire ( FF ) hari ini? 

Kami hadirkan kembali kode reedem FF Sabtu 21 Agustus 2021. 

Game Free Fire Hari ini menyajikan Kode redeem FF terbaru untuk kamu para survivors lengkap dengan cara menukar kode Reedem FF. 

Klaim segera di Garena Award. Banyak hadiah menarik loh. Ada hadiah skin senjata ataupun karakter dan hadiah menarik lainnya. 

Baca juga: Kode Redeem Free Fire Hari ini Sabtu 21 Agustus 2021,Simak Cara Klaim Kode Reedem FF di Garena Award

Selain kode reedem hari ini, kami hadirkan kembali kode redeem FF hari sebelumnya, siapa tahu ada kode redeem FF yang belum sempat diklaim.

Dilansir dari akun instagram resmi Garena Free Fire Indonesia @reefirebgid, berikut cara klaim Kode Reedem FF Sabtu 21 Agustus 2021:

1. Selesaikan misi harian untuk mengumpulkan Token Anniversarry

2. Gunakan Token Anniversarry lalu spin untuk mendapatkan Token Puzzle

3. Selesaikan puzzle dengan Token Puzzle yang kalian dapatkan dari Spin menggunakan Token Anniversarry ini

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Adiana Ahmad
Sumber: Tribun Kaltim
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