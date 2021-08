Gegara Video Asusila, Luna Maya Sempat Berpikir Kariernya Tamat, Jualan Tas hingga ke Eropa

POS-KUPANG.COM – Nama artis Luna Maya hingga saat ini masih sangat populer.

Mantan pacar Ariel NOAH itu menjadi sorotan beberapa tahun silam gegara video tindakan asusila yang diduga dirinya terlibat.

Luna Maya dan Ariel NOAH tidak melanjutkan hubungan sehingga berpisah.

Dibalik kasus itu, ternyata Luna Maya sempat berpikir kariernya tamat karena kasus video asusila.

Pada 22 Mei 2010, publik sempat dihebokan dengan video asusila presenter Luna Maya dan penyanyi Ariel NOAH yang beredar.

Kasus ini sempat menyita perhatian banyak pihak. Pasalnya, saat itu keduanya sedang berada di puncak karier.

Atas video tersebut, Ariel ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pornografi dan harus mendekam di penjara selama 3,5 tahun.

Sementara, Luna Maya sempat ingin menyudahi kariernya di dunia entertainment saat itu.

“That event (kasus video asusila itu) actually, menyadarkanku. Kemarin itu gue sudah bersyukur banget. Everything is so smooth dan effortless terus tiba-tiba menghilang dalam sehari,” kata Luna Maya dikutip dari kanal YouTube MARSHED, Rabu (18/8/2021).

Wanita berusia 37 tahun ini bahkan hendak mencoba pekerjaan baru selain di dunia entertainment.