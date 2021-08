Mengejutkan, Jin BTS Bongkar Lagu Andalan yang Bikin Ia Langsung Menari, Bukan Lagu BTS! 

POS-KUPANG.COM - BTS baru-baru ini melakukan wawancara dengan Vanity Fair di mana para member berkompetisi dalam acara permainan mereka sendiri untuk mengetahui seberapa baik para anggota saling mengenal.

Setiap member ditanya pertanyaan tentang diri mereka sendiri dan mereka tuliskan jawabannya.

Siapa pun yang pertama kali menebak jawabannya dengan benar mendapatkan poin dan menghasilkan pemenang di akhir.

Salah satu pertanyaan Jin adalah, “Apa satu lagu yang membuatmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menari saat mendengarnya?”

Baca juga: Ini Alasan Jungkook Pilih Lagu Dope untuk Penggemar Baru BTS

Bahkan sebelum Jin sempat menuliskan apa pun, sebagai raja promosi diri, Jimin langsung menebak lagu terbaru BTS, “Permission to Dance.”

Sementara itu akan menjadi jawaban yang sempurna, Jin tidak terkesan.

"Bagaimana Anda bisa mengatakan jawaban yang begitu umum?," — Jin

Setelah tebakan yang gagal itu, Jungkook punya ide bagus untuk membantu mempersempit pilihan.

Jungkook memberi tahu Jin, "Beri tahu kami apakah itu lagu kita atau bukan." Anehnya, Jin mengungkapkan, “Ini bukan salah satu lagu kita.”

Baca juga: Gegara Hal Ini Suga BTS Menangis, Jawaban Unik Suga Bikin Member BTS Tertawa, Mengapa?

Setelah Jin mengungkapkan bahwa itu tidak akan menjadi lagu BTS, Jungkook langsung menebak: "Tell Me Your Wish" yang sangat ikonik oleh Girls' Generation.