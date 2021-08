Daebak, Jimin BTS Direkomendasikan Jadi Pemeran Main Film "K-Pop: Lost in America" 

POS-KUPANG.COM - Paper Magazine Merekomendasikan Jimin BTS Menjadi Pemeran Dalam “K-Pop: Lost In America” CJ ENM.

Baru-baru ini dilaporkan bahwa akan ada “film K-Pop” yang diproduksi oleh CJ ENM sebagai bagian dari kolaborasi antara Lynda Obst, produser Interstellar dan Hope Floats, dan Miky Lee, produser eksekutif Parasite.

Sutradara sukses Korea JK Youn, sutradara film hit Haeundae pada 2009 dan melodrama Ode To My Father pada 2014, telah disewa untuk menyutradarai.

Film ini berjudul K-Pop: Lost In America dan telah digambarkan sebagai "film jalanan" karena berkisah tentang boy grup yang terbang ke AS untuk debut di New York.

Namun, mereka secara keliru mendarat di Texas dan harus pergi ke New York dengan waktu dan uang yang terbatas.

Kami mengharapkan film baru yang mencerminkan minat tinggi dunia terhadap konten K-pop dan Hallyu serta tren multikulturalism.

"Karena ini adalah proyek global yang ambisius, kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat film berkualitas tinggi yang memenuhi harapan penonton" — CJ ENM

Obst juga telah membantu menghidupkan banyak film Hollywood yang dicintai selain Interstellar.

Dia juga memproduseri How to Lose a Guy in 10 Days and One Fine Day dan eksekutif memproduksi Sleepless in Seattle.

Alasan mengapa dia ingin memproduksi K-Pop: Lost in America? Sederhana saja… Dia sendiri adalah penggemar K-Pop, dan dia menggambarkan film itu sebagai “proyek gairah.”