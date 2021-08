Jungkook BTS Melenturkan Perutnya di DVD Spot Baru, Aksi Golden Maknae Bikin ARMY Terguncang

POS-KUPANG.COM - BTS baru saja merilis DVD Spot untuk rilisan MAP OF THE SOUL ON:E.

Tetapi ARMY hampir tidak berhasil melewati tanda 15 detik dari iklan 45 detik.

Saat musik epik menggelegar di latar belakang iklan, ARMY disuguhi foto Jungkook yang memamerkan perut kerasnya.

Sementara klip ini berdurasi hampir satu detik, penggemar langsung kewalahan dan turun ke Twitter untuk berbagi pemikiran mereka, terutama “JUNGKOOK WTF”.

Frasa ini sangat populer sehingga menjadi tren dalam beberapa jam setelah trailer dirilis.

Beberapa penggemar benar-benar tidak bisa berkata-kata dengan klip singkat Jungkook yang membawakan "My Time".

Yang lain dibiarkan (dapat dimengerti) mati rasa untuk saat ini:

Beberapa ARMY merasa tertarik untuk memunculkan momen Jungkook "Abs" lainnya yang sangat ikonik.

Beberapa masih menganggapnya sebagai inspirasi untuk lebih aktif.