Ahmad Dhani Paksa Anak Gadis Mulan Jameela Cium El Rumi,Ini yang Dilakukan Putra Kedua Maia Estianty

POS KUPANG.COM -- Ahmad Dhani kini punya tujuh orang anak masing-masing tiga putra dariMaia Estianty dan seorang putri dan seorang lagi putra dari Mulan Jameela

Namun, kini ia juga punya anak sambung dari Mulan Jameela seorang putra dan seorang putri

Saat Tiarani Savitri, putri sulung dari Mulan Jameela merayakan ulang tahun ke-21 belum lama ini.

Tiarani merupakan darah daging Mulan Jameela dari perkawinan sebelum Ahmad Dahni , Harry Indra Nugraha

Dari pernikahan pertamanya, Mulan dikaruniai 2 anak yaitu Tiarani Savitri dan Muhammad Rafly Aziz

Dalam bberapa kesempatan, Tiarani kerap bertemu dengan anak-anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al, El, dan Dul.

Saat merayakan ulang tahun Tiarani, gelagat putri sulung Mulan saat mencium El Rumi menjadi sorotan.

Terekam dalam tayangan di YouTube Video Legend, Kmais (12/8/2021), Mulan menyiapkan pesta kejutan untuk anaknya.

Hadir dalam kesempatan itu Ahmad Dhani memboyong anak-anak Maia Estianty.

"Happy birthday to you, happy birthday to you," seluruh anggota keluarga bersorak untuk bertambahnya umur Tiarani.

