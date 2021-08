Sibuk Potong Daging, Ini Kata Mantan Istri Ahok BPT Tentang Bisnisnya

POS-KUPANG. COM - Tiga tahun bercerai dengan Ahok BTP, membuat Veronica Tan tampil beda.

Penampilannya lebih segar dan cantik.

Ibu dari Nicholas Sean in pun semakin mandiri dengan menggeluti bisnis barunya.

Belum lama ini, Veronica Tan menggugah sebuah foto di akun IGnya @veronica_official yang menuai komentar publik.

Terlihat dalam foto tersebut, Veronica yang mengenakan baju yuken biru dengan sarungan tangan hitam tersebut tengah memotong daging sembari melepaskan senyum.

Senyumannya membuat dirinya di foto tersebut semakin cantik.

Veronica tidak pernah terbayang akan menyukai dunia bisnis, seperti keterangan foto yang ditulisnya.

"Gak pernah terbayang akan menyukai dunia bisnis," kata Vero.

Menurutnya kalau ada yang bilang dunia bisnis itu mirip dengan seni, sepertinya ada benarnya.

"Perpaduan antara logika, perasaan dan perhitungan yang harus matang. Termasuk juga selalu berkreasi, berinovasi, dan problem solving tiada henti," ujarnya.

Kata Veroniva mulai dari riset market, memilih product yang berkualitas, memastikannya tetap segar sampai di rumah konsumen, sampai ke mengurus karyawan yang harus menggunakan pendekatan hati dan perasaan.

"Tidak mudah, tapi selalu menarik untuk dikerjakan setiap hari... Untuk seluruh pelaku bisnis, stay strong. We are in this together, mari kita terus berkreasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan keadaan. @alphaagroindonesia," katanya.

Hasil unggahan ini pun menuai komentar publik.

