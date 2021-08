PTPN IV Buka Loker Untuk D3, Lowongan Kerja Agustus, Syarat Lainnya Cara Melamar

POS-KUPANG.COM - Inilah informasi Lowongan kerja terbaru di bulan Agustus 2021 dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN IV).

Lowongan kerja ini bagi mereka yang tamatan Diploma III D3 dari berbagai jurusan yang ada.

Jika Kamu tertarik untuk bergabung dalam PTPN IV segera siapkan dokumen dan masukan lamaran kamu

Lowongan kerja ini masih dibuka hingga hingga tanggal 15 Agustus 2021

Meskipun bergerak di bidang perkebuan namun lowongan kerja yang dibuka kali ini untuk tamatan D3 D4 S1 untuk berbagai jurusan, tidak hanya pertanian atau perkebunan tapi ada juga dari jurusan perpajakan, teknik mesin dan lainnya

PTPN IV kini menguasai areal perkebunan seluas 35.576 Ha, kini kembali mencari calon pegawai potensial untuk bergabung.

Tentu saja ini menjadi penawaran terbaik bagi lulusan kampus di seluruh Indonesia. Karena, PTPN VI sendiri memiliki 14 Unit Usaha, 8 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas keseluruhan 305 ton TBS per jam, 1 pabrik karet remah (CRF) dengan kapasitas pengolahan 20 ton karet kering per hari.

Belum lagi, ada 2 pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 125 ton daun basah per hari, dan 2 unit mesin teh celup dengan kapasitas 1 mesin teh celup 150 kotak per jam atau 2,5 kotak per menit.

Untuk diketahui, PTPN VI merupakan peleburan dari kekayaan proyek-proyek pengembangan PT. Perkebunan (PTPN) III, PTP IV, PTP VI, dan PTP VII yang berada di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

Karena itu, pihak PT Perkebunan Nusantara VI atau PTPN VI membuka kesempatan berkarir untuk mendukung proses bisnis perusahaan dalam mencapai visi-misi perusahaan.