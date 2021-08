Bocah Viral Panjat Tiang Bendera,  Joni Kala Selalu Jaga Kesehatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Yohanes Ande Kala yang biasa disapa Joni Kala terus menjaga kebugaran tubuhnya. Bocah viral pemanjat tiang bendera tiga tahun lalu itu kini sudah berusia 17 tahun.

Buah hati dari pasangan Beterino Fahik Marsal (alm) dan Lorensa Gama ini mengenyam pendidikan di SMAN 1 Atambua, Kabupaten Belu, daerah perbatasan RI-RDTL.

Sejak kecil, Joni bercita-cita menjadi tentara. Kini ia bertumbuh dewasa. Ia bertekad agar cita-citanya terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Joni selalu menjaga kesehatan, berdoa dan rutin berolahraga, lari sore, push upa, sit up dan restok.

"Cita-cita saya jadi tentara. Saya selalu jaga kesehatan dengan berolahraga. Lari sore, push up, sit up dan restok", katanya saat diwawancara Pos Kupang. Com di kediamannya, Kamis 13 Agustus 2021.

Baca juga: Joni Kala Jejaki Spirit Sang Ayah

Saat ditemui Pos Kupang.Com, Joni mengenakan seragam sekolah, putih abu. Kepalanya diikat kain merah putih. Katanya, ia baru saja pulang dari lokasi pembuatan vidio dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Ia juga mengenakan seragam karena disaat bersamaan akan bertemu Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh untuk menyerahkan bingkisan Kemerdekaan dari Kapolda NTT.

Pada kesempatan itu, remaja kelahiran 10 Oktober 2004 ini mengatakan, sebagai seorang siswa, tugas pokoknya adalah belajar. Selama pandemi, Joni belajar dari rumah sesuai kebijakan sekolah. Selain belajar, Joni yang semakin bertumbuh dewasa ini ikut membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah, masak, cari kayu api.

Menurut Joni, saat ini tinggi badannya 154 sentimeter dan berat badan 52 kilogram.

Saat ini, Joni tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal 14 September 2020. Rumah Joni beralamat di di RT 12/RW 05, Dusun Halimuti, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Mereka tinggal disitu sejak tahun 2004, setelah pindah dari salah satu dusun yang ada di Desa Silawan. Letak rumah Joni persis di pinggir jalan utama Atambua-Motaain.

Baca juga: Joni Kala Setia Menjaga Simbol Negara

Joni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah membangun rumah untuknya. Ia selalu merawat rumah itu dengan baik.