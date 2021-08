Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini, Sejumlah Titel Diperebutkan Petinju Dunia, Apa Saja?

POS-KUPANG.COM – Tinju Dunia akan segera dimulai pekan ini.

Ada sejumlah petinju yang bakal naik ring.

Mereka bakal memperbutkan sejumlah titel gelar kejuaraan.

Jadwal Tinju Dunia Sabtu (14/8/2021) waktu setempat atau Minggu (15/8/2021) WIB ada duel Joshua Franco vs Andrew Moloney via Live Streaming ESPN.

Belum tentu tayang di siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Tinju Kelas Bantam akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming John Riel Casimero vs Guillermo Rigondeaux laga perebutan gelar dunia WBO divisi bantam (53,2kg) ini bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga titel dunia kelas bantam junior (52,1kg) Joshua Franco vs Andrew Moloney ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne atau tidak.

Namun laga ini pasti tayang via Live Streaming ESPN.

Link Live Streaming Tinju Dunia antara John Riel Casimero vs Guillermo Rigondeaux bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.