Ramuan Lidah Buaya Atasi Batu Ginjal, Namun Tidak Untuk Ibu Hamil, Penderita Alergi Bisa Fatal

POS-KUPANG.COM - Lidah buaya atau Aloe Vera selain sebagai tanaman hias dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia

BUkan hanya untuk penggunaan luar tubuh misalnya untuk kulit wajah dan rambut tapi juag bisa sebagai ramuan yang bisa dikonsumsi

Tanaman lidah buaya ini sangat mudah tumbuh di mana saja sehingga bisa dbanyak dibudidayakan termasuk di tanam di dalam pot.

Bahkan lidah buaya dipercaya bisa digunakan untuk alasan kesehatan.

Baca juga: Bagi Penderita Diabetes, Gosokan Lidah Buaya Pada Telapak Kaki. Ini 4 Manfaat yang Diperoleh

Lidah buaya dipercaya untuk membantu mereka yang sakit ginjal, juga untuk mereka yang berjerawat.

Tapi tahukah dari sekian banyak manfaat kesehatan lidah buaya yang begitu dipercaya, tapi tidak semua orang boleh mengonsumsinya.

Pasalnya ada senyawa aktif dalam lidah buaya yang justru bisa merugikan kesehatan sebagian orang.

Melansir Intisari.grid.id, dalam sebuah artikel penelitian The Scientific Principles and Practices of Herbal Medicine, 2003, mengatakan lidah buaya termasuk obat batu ginjal.

Pada artikel itu dijelaskan lidah buaya bisa menghilangkan batu ginjal.

Baca juga: Apa Saja Manfaat Lidah Buaya Untuk Kepala dan Rambut?,

Selain itu lidah buaya juga bisa mengobati berbagai kelainan ginjal lainnya.