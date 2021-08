80 Orang Pegawai Bank Mandiri Cabang Kupang Dapat Vaksin Dosis II

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebanyak 80 orang pegawai di Bank Mandiri Cabang Kupang mendapat layanan vaksinasi dosis II yang diselenggarakan Badan Musyawarah Perbankan Daerah NTT ( BMPD NTT) bertempat di perumahan Bank Indonesia (BI) Kelurahan Kayu putih, Kota Kupang, Selasa 3 Agustus 2021.

Kepala cabang Kupang, bank Mandiri, Eka Purnama Swandika, mengatakan beberapa pegawai yang di bank mandiri sejauh ini belum mendapat vaksinasi, baik dosis I dan II. Untuk itu, dia menyebut, dengan adanya undangan dari Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (Kpw) NTT, pihaknya mengarahkan pegawai untuk mengisi kesempatan ini.

"Jadi kita infokan ke pegawai untuk bisa mengikuti vaksin di BMPD NTT," katanya.

Dia mengatakan, pegawai yang mendapat vaksin datang ke lokasi sesuai sesi waktu yang telah ditentukan untuk mengurangi penumpukan orang dilokasi vaksinasi.

Baca juga: Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja pada Juni 2021 Bagi S1 S2 Fresh Graduate Untuk Posisi ODP

Dijelaskan Eka Purnama, dengan melakukan vaksinasi ini, pihaknya juga mendukung program vaksinasi bagi pemerintah Kota Kupang dan Pemprov NTT untuk mencapai target herd immunity.

Meski baru bertugas belum sampai sebulan di Kota Kupang, Eka Purnama berkomitmen ia bisa membantu pemulihan ekonomi bersama dengan bank mandiri dan BMPD NTT.

"Yang vaksin pertama itu sekitar 20 persen jadi sisanya akan vaksin kedua. Karena kita di tanggal 1 Juli itu juga sudah melaksanakan vaksinasi kepada beberapa yang berhalangan dan vaksin pertama," jelasnya.

Lebih lanjut dia menerangkan, dalam rangka mendukung PPKM level IV, bank mandiri juga menerapkan pembatasan aktifitas dengan tetap memberikan pelayanan bagi nasabah.

Baca juga: Lowongan Kerja Mei 2021 Anak Usaha BUMN Bank Mandiri Bagi Lulusan D3 S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Pengaturan, kata Eka, juga dilakukan untuk penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WHO) bagi pegawai yang saat ini telah dilakukan perpanjangan berdasarkan keputusan pemerintah untuk memperpanjang kembali PPKM level IV hingga tanggal 9 Agustus mendatang.