Prediksi Tinju Dunia, Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr, Cek Jadwal Tinju Dunia 2021

POS-KUPANG.COM - Jadwal tinju dunia akan segera dimulai dua pekan.

Ada dua petinju yang akan naik ring pertengahan Agustus 2021.

Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr.

Prediksi dan tale of the tape dan jadwal tinju dunia antara Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr yang akan digelar 21 Agustus 2021 itu diungkap petinju Mike Tyson dan petinju kelas bulu super, Chris Colbert.

Duel Manny Pacquiao vs Errol Spence ini akan jadi perhatian khalayak tinju dunia. Pasalnya petinju asal Filipina ini telah absen selama setahun lebih.

Saat duel Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr, petinju dunia yang jadi rival Floyd Mayweather ini diprediksi unggul ketimbang lawannya. Cek tale of the tape.

Penyebab Manny Pacquiao absen lama lantaran harus mengurus Filipina yang sedang dilanda pandemi COVID-19.

Mike Tyson mengungkapkan dukungannya kepada Manny Pacquiao yang akan menghadapi Errol Spence Jr pada jadwal tinju dunia 21 Agustus mendatang.

Pacquiao, yang telah memenangkan gelar di delapan divisi, menantang sabuk kelas welter WBC, IBF dan Ring Magazine milik Spence.

