Pihak Tyson Fury Nekat Pensiunkan Wilder, Cek Jadwal Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury

POS-KUPANG.COM - Tinju dunia akan segera berlangsung.

Pertarungan ini tentu sangat dinantikan.

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Kelas Berat Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 digelar 9 Oktober 2021. Duel ini belum tentu siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne. Sesumbar pensiunkan Deontay Wilder.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming duel Deontay Wilder vs Tyson Fury dalam perebutan gelar juara WBC sampai saat ini belum ada konfirmasi siaran langsung tv nasional.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne. Ayah Tyson Fury sesumbar akan pensiunkan Deontay Wilder.

Link Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury sampai saat ini belum diketahui. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Tyson Fury, sang pemilik gelar juara kelas berat WBC berjuluk the Gypsy King itu, dinyatakan positif Covid-19 beberapa pekan sebelum pertarungan triloginya melawan Wilder.

Meski diundur sampai awal Oktober mendatang, semangat Fury untuk kembali menaklukkan Wilder tetap tinggi.

Petinju asal Inggris berjuluk The Gypsy King itu memperingatkan sang lawan untuk tetap waspada.