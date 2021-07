Siaran Langsung Tinju Dunia Pekan Ini, Joe Joyce Lawan Carlos Takam di Kelas Berat, Ini Ulasannya

Siaran Langsung Tinju Dunia Pekan Ini, Joe Joyce Lawan Carlos Takam di Kelas Berat, Berikut Ulasannya

POS-KUPANG.COM – Tinju dunia 2021 diprediksi bakal seru.

Pasalnya sejumlah legenda tinju dunia akan naik ring.

Mereka akan siap mental dan fisik untuk satu lawan satu kalah melawan musuh mereka.

Jadwal Tinju Dunia Sabtu (24/5/2021) waktu setempat atau Minggu (25/7/2021) WIB ada duel Joe Joyce vs Carlos Takam via Live Streaming BT Sport.

Belum tentu tayang di siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Tinju Kelas Berat akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Joe Joyce vs Carlos Takam upaya perbaikan rekor profesional ini bisa diakses via Live Streaming TV Online BT Sport.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Joe Joyce vs Carlos Takam ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne atau tidak. Namun laga ini pasti tayang via Live Streaming BT Sport.

Link Live Streaming Jermell Charlo vs Brian Castano bisa diakses via Live Streaming TV Online BT Sport.

Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

