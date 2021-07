Sebut Butter Mirip Lagunya, Produser Asal Belanda Ngaku Lagi Negosiasi dengan Agensi BTS

POS-KUPANG.COM - ARMY dihebohkan kabar yang menyebut jika lagu terbaru BTS bertajuk Butter dituduh plagiat.

Netizen pun baru-baru ini menemukan kemiripan yang mengejutkan antara lagu Butter dengan salah satu lagu milik musisi asal Belanda.

Rumor plagiarisme lagu Butter ini bukan baru pertama kali saja.

Sebelumnya, masih hangat rumor plagiarisme lagu Butter dengan lagu Towering Catastrophe dari sebuah game Nintendo tahun 1992 silam.

Baca juga: Daebak, BTS Jadi Salah Satu Musisi dengan Bayaran Paling Mahal di Dunia

Namun kini ARMY dibuat heboh lagi dengan rumor plagiarisme lainnya.

Kali ini, lagu Butter dianggap memiliki kemiripan dengan lagu You Got Me Down milik seorang musisi asal Belanda bernama Luca Debonaire yang dirilis pada tahun 2020 lalu.

Setelah diselidiki, ternyata lagu ‘You Got Me Down’ ini diproduksi oleh seorang produser bernama Adri Blok.

Melalui akun Facebook miliknya, ia mengunggah sebuah postingan yang mengatakan bahwa dirinya sedang bernegosiasi dengan agensi BTS.

Baca juga: Daebak, BTS Ditunjuk Jadi Utusan Presiden Korea Selatan di Sidang Umum PBB, ARMY Bangga

‘Butter’ merupakan lagu yang diproduksi oleh Jenna Andrews, Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Alex Bilowitz, Sebastian Garcia, Ron Perry, dan RM BTS.

Saat ditanya oleh penggemar di Facebook, Adri Blok mengakui bahwa dirinya telah membeli sebuah ‘topline’ dari produser Sebastian Garcia pada tahun 2019, sehingga ia menyebutkan bahwa lagu ‘Butter’ menggunakan salinan dari ‘topline’ yang telah ia beli.